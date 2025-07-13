Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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Что известно об атаке на Самар 13 июля?

В Самаре из-за российских ударов изуродованы школа и многоквартирные дома. В них разбиты окна. Точные повреждения еще подсчитывают специалисты.

На месте работают все. Представители местной власти, чрезвычайники, полицейские, коммунальщики. Рядом с людьми и благотворители. Они выдают жителям строительные материалы, чтобы хотя бы временно закрыть побитое,

– указал Лысак.

Попутно глава ОВА напомнил, что восстановить поврежденное имущество помогает и государство. Податься на компенсацию можно через программу "еВідновлення".

Последствия атаки на Самар 13 июля / фото Днепропетровской ОВА

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.



Заметим, взрывы в Самаре прогремели около 11 часов утра. Тип дронов, которые атаковали город, пока не уточнялся.