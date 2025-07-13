Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

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Які наслідки ворожого обстрілу Слов'янська?

Очільник міської військової адміністрації повідомив про ворожі удари по Слов'янську, які росіяни здійснили близько опівночі.

Мікрорайони Центр і Залізничний. Пошкоджено будівлі клінічної лікарні, дитячий садок, багатоповерхові й приватні будинки,

– розповів Лях про наслідки.

Наслідки російської атаки: дивіться відео Вадима Ляха

Для терору українського міста окупанти використали БпЛА "Герань-2", які є тими самими іранськими дронами-камікадзе "Шахед", але з новою назвою.

Вадим Лях підкреслив, що постраждалих унаслідок атаки, на щастя, немає.

З 14:00 12 липня до ранку наступної доби росіяни запустили "Шахеди" та інші БпЛА з напрямків Курська та Міллерово. Близько 40 з 60 дронів були типу "Шахед".

Протиповітряна оборона змогла знищити 20 ворожих БпЛА на Півночі, Сході, Заході та в Центрі України.