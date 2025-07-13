Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

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Какие последствия вражеского обстрела Славянска?

Глава городской военной администрации сообщил о вражеских ударах по Славянску, которые россияне осуществили около полуночи.

Микрорайоны Центр и Железнодорожный. Повреждены здания клинической больницы, детский сад, многоэтажные и частные дома,

– рассказал Лях о последствиях.

Последствия российской атаки: смотрите видео Вадима Ляха

Для террора украинского города оккупанты использовали БпЛА "Герань-2", которые являются теми самыми иранскими дронами-камикадзе "Шахед", но с новым названием.

Вадим Лях подчеркнул, что пострадавших в результате атаки, к счастью, нет.

С 14:00 12 июля до утра следующих суток россияне запустили "Шахеды" и другие БпЛА с направлений Курска и Миллерово. Около 40 из 60 дронов были типа "Шахед".

Противовоздушная оборона смогла уничтожить 20 вражеских БпЛА на Севере, Востоке, Западе и в центре Украины.