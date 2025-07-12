Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Славянска Вадима Ляха.

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Какие последствия удара по Славянску?

Около 08:00 12 июля россияне Славянск подвергся очередному российскому обстрелу. Зафиксировано попадание по центральной части города, в районе автовокзала.

Повреждены торговый комплекс, СТО, учебное заведение и админздание,

– говорится в сообщении.

Последствия удара по Славянску / Фото Вадима Ляха

К сожалению, в результате вражеского удара по Славянску пострадали люди, также погиб мужчина 1990 года рождения.

Напомним, 2 июля российские войска нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Славянске, уничтожив около 300 посылок. В компании сообщили, что еще 5 000 посылок уцелели. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.