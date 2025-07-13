The New York Times, з посиланням на джерела, близькі до Кремля, пише, що шляхом посилення обстрілів Росія планує зламати українську оборону найближчими місяцями, передає 24 Канал.

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Підготовка до "вирішального бою"

Полковник Маркус Райснер з австрійських збройних сил пояснив, що Путін має дві стратегічні цілі в межах нової хвилі комбінованих атак:

знищити військово-промисловий комплекс України;

вплинути на українське суспільство.

За його словами, цілеспрямовані удари по мирному населенню мають посилити тиск на уряд України.

Багато військових експертів, зокрема німецький політолог Андреас Гайнеманн-Грюдер, очікують, що Росія готує новий наступ улітку. Зростання кількості комбінованих атак є частиною цієї кампанії.

На думку експерта, мета Росії – настільки послабити українську ППО, щоб її не змогли компенсувати постачання із Заходу. Це також може бути сигналом підготовки до "вирішального бою", який змусить Україну піти на поступки Кремлю до кінця року.