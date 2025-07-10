Зараз він бере до уваги ймовірність посилення тиску з боку Вашингтону. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на джерела, близькі до Кремля, передає 24 Канал.

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Чому Путін так вважає

За словами джерел, ознайомлених із цим питанням, на думку російського президента, перевага його країна на фронті зростає дедалі більше, і вже у найближчі місяці нібито може впасти українська оборона.

Співрозмовники повідомили виданню, що на тлі чинного наступу Росії в Україні Володимир Путін вважає неможливим припинити бойові дії зараз без значних поступок з боку Києва на користь Москви.

NYT пише, що на тлі успіхів Росії на фронті, вочевидь ідеться про локальні просування на деяких ділянках, Україна боролася з нестачею особового складу. Це лише збільшило воєнні амбіції Володимира Путіна.

У виданні припускають, що Володимир Путін готовий ризикнути своїми стосунками з президентом США заради досягнення капітуляції України перед його вимогами, особливо на тлі розчарувань Дональда Трампа.

Нагадаємо, за даними CNN, Трамп уперше публічно розкритикував Путіна, назвавши його ненадійним співрозмовником. Водночас він не став тиснути на Кремль і відмовився підтримати нові санкції проти Росії.