Сейчас он принимает во внимание вероятность усиления давления со стороны Вашингтона. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, передает 24 Канал.

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Почему Путин так считает

По словам источников, ознакомленных с этим вопросом, по мнению российского президента, преимущество его страна на фронте растет все больше, и уже в ближайшие месяцы якобы может упасть украинская оборона.

Собеседники сообщили изданию, что на фоне действующего наступления России в Украине Владимир Путин считает невозможным прекратить боевые действия сейчас без значительных уступок со стороны Киева в пользу Москвы.

NYT пишет, что на фоне успехов России на фронте, очевидно речь идет о локальных продвижениях на некоторых участках, Украина боролась с нехваткой личного состава. Это только увеличило военные амбиции Владимира Путина.

В издании предполагают, что Владимир Путин готов рискнуть своими отношениями с президентом США ради достижения капитуляции Украины перед его требованиями, особенно на фоне разочарований Дональда Трампа.

Напомним, по данным CNN, Трамп впервые публично раскритиковал Путина, назвав его ненадежным собеседником. В то же время он не стал давить на Кремль и отказался поддержать новые санкции против России.