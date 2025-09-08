Хто винний у відсутності води у Донецьку?

Детальніше все пояснив Керівник Центру окупації територій Петро Андрющенко для 24 Каналу.

Читайте також Роботи тривають: в ОВА розповіли, коли Миколаїв може повернутися до повноцінного водопостачання

Він згадав про підрив росіянами Каховської ГЕС влітку 2023 року. Однак саме ці події безпосередньо не вплинуло на постачання Сіверським Донцем чи другим каналом постачання, що веде з Дніпра.

Проте канали Сіверський Донець та Дніпро – Донбас живили зокрема й водосховища та водойми, які розташовані на території Донецької області.

І в результаті того, що була підірвана Каховська ГЕС, змінилася вся гідрокарта. Відтак, впав рівень ґрунтових вод,

– розповів Андрющенко.

Тобто ці води більше не змогли живити природні джерела з такою ж інтенсивністю та обсягом, як було до підриву ГЕС. Тому обміління водойм відбулося доволі швидко.

Не слід також забувати й те, що водний горизонт, тобто місця, де є прісна вода для буріння під землею, опустився доволі низько – на понад 100 метрів. Таким чином вода в колодязях також зникла.

Зверніть увагу! Якщо раніше жителі на окупованих територіях могли поїхати та набрати води в колодязях через відсутність централізованого постачання, то наразі такої можливості немає.

Чи можна назвати дану ситуацію катастрофою? Ситуація з постачанням води дійсно є катастрофічною. Річ у тім, що росіяни знищили всю інфраструктуру, яка пов'язана з каналом постачання "Сіверський Донець". А це був єдиний шлях, яким подавали воду в Донецьку область, зокрема як на окуповану, так і на підконтрольну Україні територію.

У яких ще містах, крім Донецьку, виникають труднощі з водою?