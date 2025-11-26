Тимчасово припинено водопостачання у прилеглих будинках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Дивіться також Ускладнений рух та знеструмлення сотні населених пунктів: Львів і область накрила зима

Які наслідки прориву водогону у Львові?

Трамваї №1 і №2 курсують за зміненими маршрутами:

№1 – Погулянка – Підвальна – Городоцька;

№2 – через Вітовського на Коновальця.

Прорив водогону у Львові: дивіться відео

Рух автотранспорту на цій ділянці залишається відкритим. Відключення води стосується будинків на вулицях Архітекторська, Бандери, Богуна, Вербицького, Глибока, Здоров’я, Старосольських, Київська, Кольберга, Котляревського, Нечуя-Левицького, Новий Світ, Русових, Японська.

А також будинки на вулиці Чупринки: 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 12, 14, 15а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50 та на вулиці Коновальця 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Раніше у Львові сталася аварія на тепломережі