Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.
Чому і де відсутнє теплопостачання у Львові?
Аварійні роботи проводять на магістральній тепловій мережі по вулиці Лазаренка.
Через це тимчасово немає тепла та гарячого водопостачання у частині будинків у Франківському районі:
Єфремова, 68, 72, 79;
Лазаренка, 36, 38, 40, 42, 48, 48а;
Сахарова, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 44, 50, 56, 58, 60;
Богуна, 12;
Бой-Желенського, 14;
Відкрита, 1;
Героїв Майдану, 32;
Генерала Чупринки, 43, 45, 59, 61, 74, 84;
Горбачевського, 4, 15, 17а, 22;
Карпинця, 27;
Кастелівка, 2, 20, 40, 42;
Квітнева, 1, 3, 5;
Княгині Ольги, 5д, 5г, 5а, 5, 5б, 16, 26;
Коновальця, 79, 85, 85а, 85б, 85в;
Конотопська, 2, 4, 19;
Котляревського, 35, 37, 37б, 57, 61;
Куликівська, 18б, 39а, 39б, 39в, 57;
Лукаша, 1, 2, 4, 5;
Метрологічна, 14а;
Моршинська, 2, 11, 12;
Околична, 16, 18;
Остроградських, 14, 16, 18, 20;
Перемиська, 9, 11, 11б;
Повстанська, 8, 9а, 11;
Природна, 1, 3, 5а;
Сміливих, 5, 26, 28а;
Стрийська, 78.
Відновити подачу гарячої води та опалення обіцяють до 19:00 13 листопада.
Львів залишається без води не вперше
26 жовтня стало відомо, що у частині Львова 3 доби нема води. Усе через аварію на магістральному водогоні у районі села Домажир.
Тоді мер Садовий зазначав, що гарантій, що нових аварій не буде, немає, бо труба була встановлена ще у 1901 році.
Наступного дня, 27 жовтня, у місті сталася нова аварія на водогоні.