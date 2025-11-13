Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
Смотрите также Газовая схема на миллионы: экс-руководитель Львовгаза увеличивал тарифы "на бумаге" ️
Почему и где отсутствует теплоснабжение во Львове?
Аварийные работы проводят на магистральной тепловой сети по улице Лазаренко.
Поэтому временно нет тепла и горячего водоснабжения в части домов во Франковском районе:
Ефремова, 68, 72, 79;
Лазаренко, 36, 38, 40, 42, 48, 48а;
Сахарова, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 44, 50, 56, 58, 60;
Богуна, 12;
Бой-Желенского, 14;
Открытая, 1;
Героев Майдана, 32;
Генерала Чупринки,43, 45, 59, 61, 74, 84;
Горбачевского, 4, 15, 17а, 22;
Карпинца, 27;
Кастеливка, 2, 20, 40, 42;
Апрельская, 1, 3, 5;
Княгини Ольги, 5д, 5г, 5а, 5, 5б, 16, 26;
Коновальца, 79, 85, 85а, 85б, 85в;
Конотопская, 2, 4, 19;
Котляревского, 35, 37, 37б, 57, 61;
Куликовская, 18б, 39а, 39б, 39в, 57;
Лукаша, 1, 2, 4, 5;
Метрологическая, 14а;
Моршинская, 2, 11, 12;
Околичная, 16, 18;
Остроградских, 14, 16, 18, 20;
Перемышльская, 9, 11, 11б;
Повстанческая, 8, 9а, 11;
Природная, 1, 3, 5а;
Смелых, 5, 26, 28а;
Стрыйская, 78.
Восстановить подачу горячей воды и отопления обещают до 19:00 13 ноября.
Львов остается без воды не впервые
26 октября стало известно, что в части Львова 3 суток нет воды. Все из-за аварии на магистральном водопроводе в районе села Домажир.
Тогда мэр Садовый отмечал, что гарантий, что новых аварий не будет, нет, потому что труба была установлена еще в 1901 году.
На следующий день, 27 октября, в городе произошла новая авария на водопроводе.