Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовводоканал.
Какие сложности ликвидации утечки?
Бригады и техника Львовводоканала работают всю ночь, чтобы добраться до места повреждения магистрального трубопровода.
Условия чрезвычайно сложные: из-за утечки большого количества воды вокруг образовалось сплошное болото – техника буксует, не имеет опоры на твердую почву, поэтому каждый метр продвижения вперед дается с большими усилиями,
– рассказал директор Львовводоканала Дмитрий Ванькович.
Водовозы с 8:00 утра работают по адресам:
- улица Железнодорожная, 19,
- улица Золотая, 26,
- Брюховичи, вокзал,
- улица Братьев Михновских, 33,
- улица Шевченко, 60,
- Рясна-Русская, улица Малинова, 11–21,
- улица Ожинова - Биберовича,
- Рудно, улица Огиенко,
- улица Шевченко, 17–19 (микрорайон "Британия").
В случае окончания воды автоцистерны выезжают для пополнения запасов и возвращаются по этим же адресам.
Емкости для набора воды (3 кубометра) работают по адресам:
- улица Величковского, 34 – 36,
- улица Величковского, 50,
- улица Шевченко, 388,
- улица Шевченко, 348а (район 350),
- улица Воздушная – Озерная,
- улица Воздушная, 92,
- улица Роксоляны, 57,
- улица Воздушная (возле церкви Святого Андрея).
Наши работники не спят уже третьи сутки, работая на месте аварии в чрезвычайно сложных условиях - в болоте, под дождем, без твердого грунта под техникой,
– отметили во Львовводоканале.
Водоразборные устройства на гидрантах работают по адресам:
- улица Турянского, 19,
- улица Яцкова, 18,
- улица Марка Вовчка, 41.
- улица Морозенко – Одесская.
Аварийная бригада работает на месте аварии: смотрите видео Львовводоканала
В 07:30 26 октября в водоканале подчеркнули, что аварийная бригада проводила ремонтные работы на магистральном водопроводе. Работники вручную расчищали глубокую траншею и вырезали поврежденный участок стальной трубы, чтобы установить новую вставку.
По состоянию на 08:40 поврежденный участок трубы уже вырезали и демонтировали. Работники сейчас устанавливают соединительные муфты и готовят новый отрезок трубопровода к сварке и герметизации.
Что известно об аварии?
Напомним, в четверг, 23 октября, стало известно о аварии на магистральном водопроводе диаметром 600 миллиметров в Домажире. Водоснабжение планировали восстановить ориентировочно с 6:00 утра 24 октября.
После ликвидации первого прорыва Львовводоканал начал работать над устранением второго, более сложного прорыва. На отдельных улицах вода могла постепенно появляться, но с пониженным давлением.
Во Львовском городском совете рассказывали, что без воды были около 50 тысяч львовян (10% города). Водоснабжение отсутствует в части Железнодорожного и Шевченковского районов.