Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовводоканал.

Какие сложности ликвидации утечки?

Бригады и техника Львовводоканала работают всю ночь, чтобы добраться до места повреждения магистрального трубопровода.

Условия чрезвычайно сложные: из-за утечки большого количества воды вокруг образовалось сплошное болото – техника буксует, не имеет опоры на твердую почву, поэтому каждый метр продвижения вперед дается с большими усилиями,
– рассказал директор Львовводоканала Дмитрий Ванькович.

Водовозы с 8:00 утра работают по адресам:

  • улица Железнодорожная, 19,
  • улица Золотая, 26,
  • Брюховичи, вокзал,
  • улица Братьев Михновских, 33,
  • улица Шевченко, 60,
  • Рясна-Русская, улица Малинова, 11–21,
  • улица Ожинова - Биберовича,
  • Рудно, улица Огиенко,
  • улица Шевченко, 17–19 (микрорайон "Британия").

В случае окончания воды автоцистерны выезжают для пополнения запасов и возвращаются по этим же адресам.

Емкости для набора воды (3 кубометра) работают по адресам:

  • улица Величковского, 34 – 36,
  • улица Величковского, 50,
  • улица Шевченко, 388,
  • улица Шевченко, 348а (район 350),
  • улица Воздушная – Озерная,
  • улица Воздушная, 92,
  • улица Роксоляны, 57,
  • улица Воздушная (возле церкви Святого Андрея).

Наши работники не спят уже третьи сутки, работая на месте аварии в чрезвычайно сложных условиях - в болоте, под дождем, без твердого грунта под техникой,
– отметили во Львовводоканале.

Водоразборные устройства на гидрантах работают по адресам:

  • улица Турянского, 19,
  • улица Яцкова, 18,
  • улица Марка Вовчка, 41.
  • улица Морозенко – Одесская.

Аварийная бригада работает на месте аварии: смотрите видео Львовводоканала

В 07:30 26 октября в водоканале подчеркнули, что аварийная бригада проводила ремонтные работы на магистральном водопроводе. Работники вручную расчищали глубокую траншею и вырезали поврежденный участок стальной трубы, чтобы установить новую вставку.

По состоянию на 08:40 поврежденный участок трубы уже вырезали и демонтировали. Работники сейчас устанавливают соединительные муфты и готовят новый отрезок трубопровода к сварке и герметизации.

Что известно об аварии?

  • Напомним, в четверг, 23 октября, стало известно о аварии на магистральном водопроводе диаметром 600 миллиметров в Домажире. Водоснабжение планировали восстановить ориентировочно с 6:00 утра 24 октября.

  • После ликвидации первого прорыва Львовводоканал начал работать над устранением второго, более сложного прорыва. На отдельных улицах вода могла постепенно появляться, но с пониженным давлением.

  • Во Львовском городском совете рассказывали, что без воды были около 50 тысяч львовян (10% города). Водоснабжение отсутствует в части Железнодорожного и Шевченковского районов.