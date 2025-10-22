Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ЛГС.

Почему в части Львова не будет воды?

Из-за ликвидации аварии на магистральном водопроводе диаметром 600 миллиметров в Домажире с 05:00 23 октября и до конца суток четверга водоснабжение приостановят в части Шевченковского, Железнодорожного и Франковского районов.

В пресс-службе городского совета указали, что под отключение также попадут:

Рудно,

Рясне-Русское,

Подрясное,

Домажир,

Воля Добростанская,

Заверещица,

Затока,

Повитно,

Большое Поле,

Вороцив,

Карачинов,

Солуки.

Там обратились с просьбой к жителям сделать запас воды, а также отметили, что после восстановления подачи возможно временное появление ржавчины в воде и заверили, что это нормально во время промывки сетей.

Водоснабжение восстановят ориентировочно с 6:00 утра 24 октября.

Важно! Полный перечень улиц, которые останутся без воды, – можно посмотреть на сайте городского совета.

