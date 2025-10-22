Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ЛМР.
Дивіться також Росія цілить по критичній інфраструктурі: чи може не бути води через обстріли
Чому у частині Львова не буде води?
Через ліквідацію аварії на магістральному водопроводі діаметром 600 міліметрів у Домажирі з 05:00 23 жовтня, і до кінця доби четверга водопостачання призупинять у частині Шевченківського, Залізничного та Франківського районів.
В пресслужбі міської ради вказали, що під відключення також потраплять:
- Рудно,
- Рясне-Руське,
- Підрясне,
- Домажир,
- Воля Добростанська,
- Заверещиця,
- Затока,
- Повітно,
- Велике Поле,
- Вороців,
- Карачинів,
- Солуки.
Там звернулися з проханням до мешканців зробити запас води, а також наголосили, що після відновлення подачі можлива тимчасова поява іржі у воді та запевнили, що це нормально під час промивки мереж.
Водопостачання відновлять орієнтовно з 6:00 ранку 24 жовтня.
Важливо! Повний перелік вулиць, які залишаться без води, – можна переглянути на сайті міської ради.
Дивіться також Блекаут у Чернігові: російські обстріли не дають енергетикам працювати над відновленням
Відсутність гарячої води в Києві: що відомо
Вдень 22 жовтня стало відомо, що через нічні обстріли частина будинків Києва тимчасово залишилася без гарячої води.
Через ворожі атаки на об’єкти критичної інфраструктури Києва частково порушений технологічний процес роботи обладнання.
Це вплинуло на постачання гарячої води для частини будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах. Фахівці "Київтеплоенерго" разом із міськими службами працюють над відновленням.