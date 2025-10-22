Про це пише 24 Канал із посиланням на КМДА.
Що відомо про відключення гарячої води?
У Київській міській державній адміністрації повідомили, що у зв'язку з ворожими атаками на об’єкти критичної інфраструктури Києва частково порушений технологічний процес роботи обладнання.
Це вплинуло на постачання гарячої води для частини будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах,
– йдеться у повідомленні.
Відомо, що Фахівці "Київтеплоенерго" разом із міськими службами вже працюють над відновленням.
Які наслідки обстрілу столиці?
Нагадаємо, що в ніч проти 22 жовтня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Зокрема, ударів зазнав Київ та область.
У столиці через атаку сталися пожежі в багатоповерхівках у Дніпровському, Деснянському та Печерському районах, дві людини загинули.
Станом на 12:40 відомо про щонайменше 25 постраждалих унаслідок ворожого обстрілу Києва. Також 2 людей загинули.