Про це пише 24 Канал із посиланням на КМДА.

Що відомо про відключення гарячої води?

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що у зв'язку з ворожими атаками на об’єкти критичної інфраструктури Києва частково порушений технологічний процес роботи обладнання.

Це вплинуло на постачання гарячої води для частини будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що Фахівці "Київтеплоенерго" разом із міськими службами вже працюють над відновленням.

Які наслідки обстрілу столиці?