Про це пише 24 Канал із посиланням на КМДА.

Що відомо про відключення гарячої води?

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що у зв'язку з ворожими атаками на об’єкти критичної інфраструктури Києва частково порушений технологічний процес роботи обладнання.

Це вплинуло на постачання гарячої води для частини будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах,
– йдеться у повідомленні.

Відомо, що Фахівці "Київтеплоенерго" разом із міськими службами вже працюють над відновленням.

Які наслідки обстрілу столиці?

  • Нагадаємо, що в ніч проти 22 жовтня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Зокрема, ударів зазнав Київ та область.

  • У столиці через атаку сталися пожежі в багатоповерхівках у Дніпровському, Деснянському та Печерському районах, дві людини загинули.

  • Станом на 12:40 відомо про щонайменше 25 постраждалих унаслідок ворожого обстрілу Києва. Також 2 людей загинули.