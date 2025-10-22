Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Что известно об отключении горячей воды?

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в связи с вражескими атаками на объекты критической инфраструктуры Киева частично нарушен технологический процесс работы оборудования.

Это повлияло на поставку горячей воды для части домов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах,

– говорится в сообщении.

Известно, что специалисты "Киевтеплоэнерго" вместе с городскими службами уже работают над восстановлением.

