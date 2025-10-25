Аварийные бригады работают на месте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовводоканал.

Почему Львов несколько суток без воды?

В субботу, 25 октября, во время наполнения системы водоснабжения Львова после прошлой аварии резко упало давление воды. Как выяснили в водоканале, причиной стала новая утечка на магистральном водопроводе. Из-за этого давление в сети недостаточное для стабильного водоснабжения города.

Аварийные бригады уже работают на месте, руководство Львовводоканала и города выехали на место нового повреждения для координации работ. Работы продолжаются без перерыва,

– сообщили специалисты.

Персонал водоканала работает на пределе возможностей, чтобы обеспечить хотя бы частичную подачу воды к жителям Железнодорожного и Шевченковского районов.

Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко добавил, что водовозки продолжают работать, пока не восстановят централизованное водоснабжение. Больше подробностей сообщат позже.

Обратите внимание! Полный перечень улиц, которые остаются без воды, – можно посмотреть на сайте горячей линии города.

Что известно о недавних авариях на водопроводе?