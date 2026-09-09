Атака на Metro в Николаеве: что ждет покупателей и какие убытки подсчитывает сеть

Российский террор продолжает наносить удары по большой розничной торговле, вынуждая бизнес в экстренном порядке менять планы. На этот раз под прицелом оказался один из самых популярных гипермаркетов юга, что неизбежно повлияет на доступность товаров для местных жителей.

Что произошло и безопасно ли посещать гипермаркет

Российский террор продолжает наносить удары по большому ритейлу, вынуждая бизнес экстренно менять планы. На этот раз под прицелом оказался один из самых популярных гипермаркетов юга, что неизбежно повлияет на доступность товаров для местных жителей, о чем сообщила пресс-служба "Metro Украина".

Вечером 8 сентября российский дрон повредил торговый центр Metro в Николаеве, вынудив компанию временно приостановить его работу. К счастью, никто из сотрудников и клиентов не пострадал.

В настоящее время гипермаркет закрыт для посетителей, а команда уже оценивает масштабы разрушений, чтобы как можно быстрее возобновить торговлю. О точной дате открытия ритейлер сообщит дополнительно на своем сайте и в соцсетях, поэтому местным жителям стоит временно пересмотреть свои планы по покупкам.

Этот удар стал очередным испытанием для финансовой стабильности сети в Украине. По данным Опендатабот, несмотря на рост дохода в 2025 году почти на 18% (до 33,92 миллиарда гривен), компания получила чистый убыток в размере более 380 миллионов гривен, тогда как еще в 2024 году она была в прибыли.

Что еще за торговые центры пострадали от атак врага ранее?

Россия целенаправленно уничтожает торговую инфраструктуру Украины, лишая людей доступа к товарам первой необходимости. Только за последние недели враг нанес серию сокрушительных ударов по большим ТЦ в разных регионах.

В частности, 4 сентября "Шахеды" повторно атаковали "Эпицентр" в Николаеве, где пострадали люди и вспыхнул масштабный пожар. А в конце августа и в начале сентября под массированные удары попали ТРК City Mall в Запорожье и "Солнечная Галерея" в Кривом Роге, что принадлежит компании Arricano.

Кроме того, оккупанты продолжают выжигать захваченные территории: 7 сентября в оккупированном Мариуполе дотла сгорел ТЦ "Галактика", обустроенный в помещении бывшего "Эпицентра". Подобные атаки на коммерческую недвижимость не только наносят миллиардные убытки бизнесу, но и существенно бьют по экономике регионов, лишая людей рабочих мест.