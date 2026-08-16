Россия нанесла удар по "Новой почте" в Краматорске: погиб 19-летний сотрудник, 7 человек ранены

Оккупанты нанесли целенаправленный удар по отделению "Новой почты" в Краматорске. В результате атаки есть погибший и раненые.

Подробности трагедии сообщили в ОВА, "Новой почте" и прокуратуре.

Что известно о смертоносном ударе по Краматорску?

Атака произошла 16 августа 2026 года в 15:57. Российская армия применила ударный БПЛА типа "Герань-2", который попал непосредственно в помещение третьего отделения "Новой почты" в центре города.

Жертвой российского террора стал 19-летний сотрудник почтового оператора, который погиб на месте от взрыва боеприпаса. Что еще семь гражданских лиц в возрасте от 23 до 42 лет получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузии.

Последствия атаки на Краматорск / Фото ОВА, прокуратура, "Новая почта"

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подчеркнул, что враг сознательно наносит удары по местам, куда люди приходят по своим обычным делам. "Именно так враг пытается превратить любую обыденную минуту в смертельную опасность. Призываю всех, кто до сих пор остается в Донецкой области: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!", – заявил чиновник.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры уже начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту военного преступления.

В компании "Новая почта" подтвердили разрушение своего отделения и гибель коллеги. Представители оператора отметили, что находятся на связи с семьей погибшего и пострадавшими, оказывая им всю необходимую поддержку.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий удара, а подробная информация о поврежденном грузе устанавливается. "Мы компенсируем клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки", – заверили в компании.

Для минимизации задержек в доставке "Новая почта" уже задействовала резервные логистические маршруты, а актуальный статус отправлений клиенты могут проверить на сайте или в мобильном приложении.

Напомним, что 16 августа Россия нанесла удар по крупнейшему металлургическому предприятию Украины –"АрселорМиттал Кривой Рог". Два человека погибли, еще более десятка получили ранения.