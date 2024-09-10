Какую из валют НБУ опустил в цене

Курс доллара взял курс на подорожание. Валюта за последние сутки выросла на 9 копеек. В то же время курс евро существенно подешевел.

Официальный курс 10 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,09 гривны. То есть цена валюты выросла на 8 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,38 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 17 копеек.

По состоянию на 11 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,14 гривны,

евро – 45,37 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 10 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 40,90 гривны , а продажа – 41,39 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,73 гривны , а продажа – 41,46 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,33 гривны, а продажа – 41,40 гривны.

Прогнозы с 9 сентября по 15 сентября

В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько отметила, что за последние четыре недели НБУ покупал валюту в резервы, а именно 0,6 миллиона долларов, что является наибольшим показателем с начала июля.

Кроме того, банкир добавляет, что на прошлой неделе на межбанке предложение валюты преобладало спрос. Поэтому котировки опустились даже ниже отметки 41 гривен за доллар – до 40,91 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе курс на межбанке будет в коридоре от 40,90 гривны до 41,50 гривны за доллар. А стоимость доллара в наличном сегменте будет в диапазоне 41,30 – 41,70 гривен за доллар.

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