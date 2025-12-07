Выплаты военным могут задерживаться: почему деньги не поступают

Военные ВСУ и других формирований обычно получают зарплату дважды в месяц. Аванс поступает ориентировочно с 5 по 15 число и включает большую часть денежного обеспечения, а после 25 числа выплачивают "боевые" и другие надбавки.

Почему выплаты военнослужащему задерживают?

24 Канал. Специалисты Европейской Бизнес Ассоциации объясняют, что задержки денежного обеспечения для военнослужащих могут возникать по разным причинам, особенно во время войны, пишет

Интересно "Тысяча от Зеленского": могут ли еще пенсионеры получить выплату

Самые распространенные факторы:

Финансовые сложности. Недостаточное финансирование или задержки поступления бюджетных средств могут замедлить выплаты. В военное время государственная финансовая система работает с повышенной нагрузкой, что часто приводит к сбоям.

Технические неполадки. Проблемы с бухгалтерскими программами или платежными сервисами могут отсрочить поступление денег.

Административные задержки. Проверка документов, согласование данных в кадровых и финансовых подразделениях иногда занимает больше времени, чем ожидалось.

Влияние боевых действий. Активные обстрелы и сложная ситуация в отдельных регионах усложняют работу финансовых учреждений и могут стать причиной временных остановок или замедления перечислений.

В то же время конкретного законодательно установленного срока для задержки выплат нет, однако если деньги не поступают более месяца, это уже можно считать нарушением.

Что делать военному при задержке выплат?

Прежде всего, стоит обратиться к командиру или руководству своей части, ведь именно они могут уточнить причину и помочь запустить процесс решения.

Заметьте! Если ответ не поступил или проблема не устраняется, следует обращаться в финансовые подразделения Министерства обороны, которые отвечают за начисление средств. Там могут установить точную причину задержки и ускорить перечисление.

В случае подозрения на нарушение финансовой документации или неправомерные действия можно обратиться в Государственную аудиторскую службу. Она проводит проверки и устанавливает, где именно произошел сбой в системе выплат.

Какие выплаты военным в 2025 году?