Виплати військовим можуть затримуватися: чому гроші не надходять

Військові ЗСУ та інших формувань зазвичай отримують зарплату двічі на місяць. Аванс надходить орієнтовно з 5 по 15 число та включає більшу частину грошового забезпечення, а після 25 числа виплачують "бойові" та інші надбавки.

Чому виплати військовослужбовцю затримують?

Фахівці Європейської Бізнес Асоціації пояснюють, що затримки грошового забезпечення для військовослужбовців можуть виникати з різних причин, особливо під час війни

Найпоширеніші фактори:

Фінансові складнощі. Недостатнє фінансування або затримки надходження бюджетних коштів можуть уповільнити виплати. У воєнний час державна фінансова система працює з підвищеним навантаженням, що часто призводить до збоїв.

Технічні неполадки. Проблеми з бухгалтерськими програмами або платіжними сервісами можуть відтермінувати надходження грошей.

Адміністративні затримки. Перевірка документів, погодження даних у кадрових та фінансових підрозділах інколи займає більше часу, ніж очікувалося.

Вплив бойових дій. Активні обстріли та складна ситуація в окремих регіонах ускладнюють роботу фінансових установ і можуть стати причиною тимчасових зупинок або уповільнення перерахувань.

Водночас конкретного законодавчо встановленого терміну для затримки виплат немає, проте якщо гроші не надходять понад місяць, це вже можна вважати порушенням.

Що робити військовому при затримці виплат?

Перш за все, варто звернутися до командира або керівництва своєї частини, адже саме вони можуть уточнити причину та допомогти запустити процес вирішення.

Зауважте! Якщо відповідь не надійшла або проблема не усувається, слід звертатися у фінансові підрозділи Міністерства оборони, які відповідають за нарахування коштів. Там можуть встановити точну причину затримки та прискорити перерахування.

У разі підозри на порушення фінансової документації або неправомірні дії можна звернутися до Державної аудиторської служби. Вона проводить перевірки та встановлює, де саме стався збій у системі виплат.

