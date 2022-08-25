Энергетический голод в Европе: как США бьют рекорды по поставкам нефти
Источник:Bloomberg
В результате топливного кризиса США достигли исторического максимума в экспорте нефти. Показатель превысил данные с февраля 1991 года.
Как сообщается, более 11 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе дизельного горючего, экспортировалось из портов США на прошлой неделе.
Читайте также Футбольным фанам приготовиться: как влиять на решение любимых клубов
Почему американская нефть важна
Страны, страдающие дефицитом топлива, увеличивают американские поставки. Следовательно, заграничные продажи сырой нефти превысили 4 миллиона баррелей в сутки вторую неделю подряд. Это впервые с конца 2015 года, когда законодатели отменили десятилетний запрет на экспорт.
Добавим, что Европа и Азия борются с одними из худших энергетических кризисов в истории, и вскоре поставка нефти может сократиться еще больше. Ранее министр нефти Саудовской Аравии заявил, что альянс ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи, чтобы устранить дислокацию между фьючерсной торговлей и основными силами спроса и предложения.
Интересно Не так, как в Европе: Украина пошла другим путем с акцизами на горючее
А что там с ценой на газ
- Последний раз цена газа в Европе составляла более 3 тысяч долларов за тысячу кубометров газа утром 7 марта. Тогда рынок газа лихорадило на фоне полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.
- Цена газа на европейском хабе установила новый рекорд за всю историю наблюдений — более 3,3 тысяч долларов за тысячу кубометров газа.
- Экономический эксперт Олег Гетман подчеркнул, что цена газа на бирже не зависит от чисто экономических причин и факторов, поскольку "это чисто политическая история".