Морская ловушка для Путина: российская нефть может застрять в океане из-за санкций

В пятницу, 21 ноября, вступили в силу новые санкции США против крупнейших нефтяных компаний России. Из-за этих ограничений миллионы баррелей российской нефти могут просто застрять в море, без возможности разгрузки.

Почему нефть может застрять в море?

По данным аналитической компании Kpler, уже около 48 миллионов баррелей нефти "Роснефти" и "Лукойла" сейчас в пути или на этапе загрузки. Это преимущественно Urals и ESPO, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Новый удар для Кремля: один из крупнейших НПЗ решил отказаться от нефти из России

Среди этих судов 50 направляются в Китай и Индию. Но есть и танкеры без указанного пункта назначения или такие, что движутся к мелким портам – от Балтики до Южнокитайского моря. При этом посредники пытаются дистанцироваться от рискованной торговли, опасаясь действия санкций.

Зато Россия стремится удержать экспорт и как можно быстрее доставить нефть к месту назначения. Поэтому отгрузки в портах продолжаются высокими темпами – на уровне около 3,4 миллиона баррелей в сутки.

Однако аналитики отмечают, что не все партии найдут своих покупателей, даже в странах Азии.

Хотя Китай и Индия остаются главными импортерами российской нефти, они тоже опасаются вторичных санкций США против любого, кто помогает Кремлю обходить ограничения, –

отмечает издание.

Поэтому миллионы баррелей российской нефти могут просто "зависнуть" в море в поиске покупателей. Но эффективность санкций будет зависеть от того, насколько решительно Вашингтон их будет применять.

Это больно, но только на несколько месяцев. Впоследствии рынки найдут новые способы импортировать эту нефть, избегая внимания США,

– прогнозирует Адам Леннинг, аналитик SSY.

Стоит знать! Сейчас покупатели ищут других поставщиков нефти. Впрочем следующие несколько недель покажут, насколько они на самом деле готовы отказаться от российской нефти.

Как покупатели отказываются от российской нефти?

После введения санкций индийские нефтепереработчики начали искать замену российской нефти и фрахтовать поставки с Ближнего Востока.

Сейчас большинство танкеров, идущих в направлении Индии, транспортируют нефть к двум индийским нефтяным компаниям:

к нефтеперерабатывающим заводам Reliance Industries Ltd. в Джамнагаре;

в порт Вадинар, принадлежащий Nayara Energy Ltd., связанной с компанией "Роснефть".

Ведь большинство индийских НПЗ после введения санкций США отказались от закупки российской нефти. Пять из семи индийских НПЗ объявили о полной остановке приема сырья из России после 21 ноября.

Между тем трейдеры внимательно отслеживают, найдутся ли вообще покупатели на нефть "Лукойла" и "Роснефти", которая уже находится в море, пишет Bloomberg.

Стоит знать! Танкеры с российской нефтью, которые не успели доставить сырье до 21 ноября, могут застрять у побережья Индии в ожидании дальнейших решений. Им, вероятно, придется перегружать нефть на другие танкеры или перенаправлять ее в новые порты.

Что известно о санкциях США?