Новый исторический рекорд биткойна: монета снова вырастет в цене

Эксперты Pantera Capital прогнозируют, что в следующие несколько лет биткойн будет стремительно расти. На это в значительной степени повлияет событие, которое произойдет в скором времени.

Биткойн установит новый исторический рекорд

В прогнозе организации говорится, что с 2024 по 2028 год биткойн может подорожать после халвинга.

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Халвинг – это уменьшение размера вознаграждения майнеров вдвое, проводимое ориентировочно каждые 4 года. В последний раз этот процесс происходил в 2020 году, и после того стоимость биткойна выросла до рекордной отметки.

В исторической ретроперспективе монета достигает самого слабого уровня за 477 дней до начала халвинга. Однако по завершении процесса стоимость монеты обычно растет. Средняя продолжительность от халвинга до пикового уровня следующего бычьего тренда может занять 480 дней.

Мы считаем, что рынки упали достаточно. Мы ожидаем роста к новому году с последующим ускорением после халвинга,

– прогнозируют аналитики.

Следующий халвинг ожидается 20 апреля 2024 года. Тогда стоимость биткойна в начале достигнет 35,4 тысяч долларов за монету, а после – приблизится к 148 тысяч долларов за монету.

Что такое биткойная ликвидность

Ликвидность биткойная – это легкость с которой его можно купить или продать. Сейчас есть множество покупателей и продавцов, что означает, что большие заказы могут быть выполнены с минимальным влиянием на цену.

Факторы, влияющие на ликвидность:

объем торгов;

количество участников рынка;

глубина рынка;

биржевая инфраструктура;

регуляторная среда;

ожидания участников рынка;

важные новости или события;

период суток.

Высокая ликвидность – признак хорошего рынка, ведь она обеспечивает стабильность и защиту от манипуляций.