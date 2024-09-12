Валюты "выросли": как изменился курс доллара и евро

Обе валюты, евро и доллар, прибавили в цене. НБУ установил более высокие курсы, чем за прошедшие сутки. Европейская валюта существеннее всего достигла в "валютной гонке".

Официальный курс 12 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,18 гривны. То есть цена валюты выросла на 4 копейки.

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Официальный курс евро зато составляет 45,48 гривны. Соответственно, цена этой валюты выросла на 11 копеек.

По состоянию на 13 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,27 гривны,

евро – 45,45 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 12 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,05 гривны, а продажа – 41,50 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,40 гривны , а продажа – 41,47 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках, по состоянию на 11 сентября: покупка – на уровне 40,80 гривны, а продажа – 41,46 гривны.

Какого курса валют ждать

По словам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, с новой рабочей недели курс на валютном рынке не отмечает существенных изменений, а колебания, если и будут, то незначительные.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Можно сказать, что в настоящее время валютный рынок будет находиться под "присмотром" регулятора, что станет настоящей "запрудой" от любых неожиданных и самое главное – нежелательных резких изменений.

Прогнозируется, что коридоры валютных колебаний с 16 сентября на межбанке могут составлять 44 – 46 гривны за евро и 41 – 41,6 гривны за доллар.

В то же время на наличном рынке ожидается, что курс евро будет на уровне 44 – 46,5 гривны, а курс доллара – на 41,2 – 41,8 гривны.

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