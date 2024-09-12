Ограничение экспорта урана, титана и никеля: Путин озвучил новую стратегию

Владимир Путин заявил, что Москва может рассмотреть возможность ограничения экспорта урана, титана и никеля в ответ на санкции Запада. В то же время, по его словам, такие меры не должны быть введены немедленно.

Для чего России ограничения экспорта

Как отмечается, такие заявления Путина вызвали резкое повышение цен на никель и рост акций уранодобывающих компаний. При этом, он также добавил, что подобные ограничения могут быть введены в отношении других товаров. Однако, по его словам, эти меры не стоит принимать немедленно, поскольку они не должны навредить самой России.

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Интересно! В прошлом году Россия обеспечила 27% поставок обогащенного урана для американских коммерческих ядерных реакторов. Кроме того, крупнейший российский производитель титановой губки "ВСМПО-Ависма", частично принадлежащий подсанкционному оборонному конгломерату "Ростех", до начала войны в Украине поставлял титан компаниям Boeing и Airbus.

Дело в том, что западные страны существенно снизили объемы закупки российской нефти и газа после начала войны в Украине. В то же время Россия продолжает играть ключевую роль как поставщик металлов на мировые рынки, и возможное сокращение или прекращение ее экспорта может привести к серьезным перебоям в поставках, предупреждают аналитики.