Обмеження експорту урану, титану і нікелю: Путін озвучив нову стратегію

Володимир Путін заявив, що Москва може розглянути можливість обмеження експорту урану, титану та нікелю у відповідь на санкції Заходу. Водночас, за його словами, такі заходи не мають бути запроваджені негайно.

Для чого Росії обмеження експорту

Як зазначається, такі заяви Путіна спричинили різке підвищення цін на нікель і зростання акцій уранодобувних компаній. Водночас він також додав, що подібні обмеження можуть бути запроваджені щодо інших товарів. Проте, за його словами, ці заходи не варто вживати негайно, оскільки вони не мають зашкодити самій Росії.

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Цікаво! Минулого року Росія забезпечила 27% постачань збагаченого урану для американських комерційних ядерних реакторів. Крім того, найбільший російський виробник титанової губки "ВСМПО-Авісма", що частково належить підсанкційному оборонному конгломерату "Ростех", до початку війни в Україні постачав титан компаніям Boeing та Airbus.

Річ у тім, що західні країни суттєво знизили обсяги закупівлі російської нафти та газу після початку війни в Україні. Водночас Росія продовжує відігравати головну роль як постачальник металів на світові ринки, і можливе скорочення або припинення її експорту може призвести до серйозних перебоїв у постачанні, попереджають аналітики.