"Ощадбанк" продлит срок действия платежных карт до сентября

Ощадбанк объявил о продлении действия всех выданных им платежных карт до 30 сентября 2024 года. Это также касается карт, выданных для внутренне перемещенных лиц.

Какие карты продлят

Речь идет обо всех платежных картах, срок действия которых истек после февраля 2022 года.

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В случае, если замена карты уже была осуществлена, ее можно получить в любом отделении Ощадбанка.

В случае окончания срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и т.д,

- сообщают в банке.

"Ощадбанк" - в топе по количеству сбережений

Ранее 24 Канал рассказывал, где украинцы хранят больше всего своих средств. Лидером в этом списке является "Приват Банк", где украинцы хранят 378,2 миллиарда гривен. А "Ощадбанк" находится на втором месте с вкладами на сумму 184,3 миллиарда гривен.

Среди других: