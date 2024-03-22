"Ощадбанк" продовжить термін дії платіжних карток до вересня

Ощадбанк оголосив про продовження дії усіх виданих ним платіжних карток до 30 вересня 2024 року. Це також стосується карток, виданих для внутрішньо переміщених осіб.

Які картки продовжать

Йдеться про всі платіжні картки, термін дії яких закінчився після лютого 2022 року.

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У разі, якщо заміна картки вже була здійснена, її можна отримати в будь-якому відділенні Ощадбанку.

У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо,

— повідомляють у банку.

"Ощадбанк" — у топі за кількістю заощаджень

Раніше 24 Канал розповідав, де українці зберігають найбільше своїх коштів. Лідером у цьому списку є "Приват Банк", де українці зберігають 378,2 мільярда гривень. А "Ощадбанк" перебуває на другому місці із вкладами на суму 184,3 мільярда гривень.

Серед інших: