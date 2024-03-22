В Україні з'явилася нова схема шахрайства
Користувачі почали повідомляти про підозрілі повідомлення у Telegram від "Monobank" про обмеження на "банці накопичення". Буцімто, щоб скасувати це обмеження, клієнти мають відповісти на дзвінок від банку.
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Проте у Кіберполіції наголосили, що це шахрайські повідомлення і надавати інформацію для таких "співробітників" в жодному разі не потрібно.
Маскуючись під офіційний чат-бот банку, шахраї намагаються отримати дані клієнтів для подальших незаконних дій з метою заволодіння коштами,
– написали у службі.
Офіційний чат Monobank не використовує жодних емодзі та є верифікованим.