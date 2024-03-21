Про це повідомляють російські ЗМІ. Водночас російська влада роздумує над тим, що перенести процес перевалення селітри під Санкт-Петербург у майбутньому, передає 24 Канал.

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У порту Санкт-Петербурга припинили перевалювати селітру

Після січневої атаки безпілотника на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі губернатор Алєксандр Бєглов висловив занепокоєння щодо можливої диверсії на порту, яка може мати руйнівні наслідки для міста. Потенційно вибухонебезпечна природа аміачної селітри викликала дискусії про перенесення перевалки речовини в Усть-Лугу.

Російські журналісти зазначили, що ВАТ "РЖД" з 13 лютого до кінця місяця ввела обмеження на завантаження аміачної селітри та аміачних сумішей, що прямують до різних станцій. Обмеження торкнулися таких станцій, як Автово, Автово-експрес, Новий порт, Новий порт-експрес, Бронка, Бронка-експрес, Передпортова та Передпортова-експрес.

Російська компанія пояснила цей захід "обставинами, що виникли через обмеження перевалки вантажу у Великому порту Санкт-Петербург". На березень 2024 року заборона на перевалку була продовжена.

Одне з джерел російського видання "Комерсант" зазначили, що виробники, які раніше використовували порт Санкт-Петербург для перевалки, тепер шукають альтернативні варіанти експорту. Цьому процесу перешкоджає дефіцит потужностей з перевалки добрив у Росії, оскільки наявні потужності вже повністю завантажені.

Основною альтернативою, що розглядається для перевалки, є термінал в Усть-Лузі. Однак для того, щоб забезпечити перенаправлення обсягів селітри з Санкт-Петербурга, необхідна значна модернізація його інфраструктури, щоб відповідати оновленим правилам відвантаження в посилених контейнерах.

Наразі мовиться про обсяги близько 3 мільйонів тонн селітри на рік. А поки цієї перевалки не відбувається, то для економіки Росії це є звісно ж є суттєвою втратою коштів та ресурсів.

Зверніть увагу! Варто зазначити, що українські безпілотники також діставали порт в Усть-Лузі. Так, внаслідок атаки 21 січня нафтовий термінал в Усть-Лузі припинив свою роботу. Тому це місце також не є безпечним для превалювання селітри росіянами.