Об этом сообщают российские СМИ. В то же время российские власти размышляют над тем, что перенести процесс перевалки селитры под Санкт-Петербург в будущем, передает 24 Канал.

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В порту Санкт-Петербурга прекратили переваливать селитру

После январской атаки беспилотника на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов выразил обеспокоенность относительно возможной диверсии на порту, которая может иметь разрушительные последствия для города. Потенциально взрывоопасная природа аммиачной селитры вызвала дискуссии о переносе перевалки вещества в Усть-Лугу.

Российские журналисты отметили, что ОАО "РЖД" с 13 февраля до конца месяца ввела ограничения на погрузку аммиачной селитры и аммиачных смесей, направляющихся к различным станциям. Ограничения коснулись таких станций, как Автово, Автово-экспресс, Новый порт, Новый порт-экспресс, Бронка, Бронка-экспресс, Предпортовая и Предпортовая-экспресс.

Российская компания объяснила эту меру "обстоятельствами, возникшими из-за ограничения перевалки груза в Большом порту Санкт-Петербург". На март 2024 года запрет на перевалку был продлен.

Один из источников российского издания "Коммерсант" отметил, что производители, которые ранее использовали порт Санкт-Петербург для перевалки, теперь ищут альтернативные варианты экспорта. Этому процессу препятствует дефицит мощностей по перевалке удобрений в России, поскольку имеющиеся мощности уже полностью загружены.

Основной альтернативой, рассматриваемой для перевалки, является терминал в Усть-Луге. Однако для того, чтобы обеспечить перенаправление объемов селитры из Санкт-Петербурга, необходима значительная модернизация его инфраструктуры, чтобы соответствовать обновленным правилам отгрузки в усиленных контейнерах.

Сейчас говорится об объемах около 3 миллионов тонн селитры в год. А пока этой перевалки не происходит, то для экономики России это конечно же является существенной потерей средств и ресурсов.

Обратите внимание! Стоит отметить, что украинские беспилотники также доставали порт в Усть-Луге. Так, в результате атаки 21 января нефтяной терминал в Усть-Луге прекратил свою работу. Поэтому это место также не является безопасным для превалирования селитры россиянами.