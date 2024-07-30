От появления до настоящего времени: как изменилось отношение к криптовалютам в мире

В 2024 году абсолютно понятно, что криптовалюты – это полноценная индустрия, которая продолжает развиваться. Все чаще звучат заявления о создании цифровых национальных валют, регулировании, привлечении криптовалют в различных бизнесах и сферах. Но так было далеко не всегда.

О том, как изменилось восприятие криптовалют – рассказываем в новом материале 24 Канала.

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Первые реакции мира на появление биткойна

Рассматривая появление криптовалют в исторической ретроспективе, можно с уверенностью утверждать, что поворотным моментом для криптоиндустрии были 2008 – 2009 годы. Именно тогда анонимная личность или группа людей Сатоши Накамото опубликовала концепт биткойна и провела первые криптовалютные транзакции.

После появления биткойна буквально годами звучали заявления и предположения относительно того, сможет ли цифровая монета выжить в финансовом мире: возможно, в протоколе обнаружат недостатки, или биткойн объявят вне законов, или криптовалюта не имеет внутренней ценности, и так далее.

Более того, написали сотни статей, которые предсказывали крах по сути первой криптовалюты в мире. Но история развивается по-другому: создатели биткойна начали совершенно новую индустрию, которая с каждым годом набирает обороты.

Основная идея криптовалюты заключалась в создании безопасного и анонимного способа перевода денег от одного лица к другому. Также в ответ на развитие криптотехнологий появились приложения для цифровых активов, такие как NFT, Metaverse, GameFi, DeFi, Web3 и тому подобное.

Первые годы после появления биткойн не воспринимали как серьезный финансовый актив ни среди обычных людей, ни среди инвесторов, банков и крупных компаний. Поэтому цифровая монета занимала незначительную нишу в финансовой экосистеме.

Это подтверждают и слова профессора Алекса Преда из King's Business School in London. Он заявлял, что на этапе развития электронных платежных систем не было никаких инфоповодов, которые можно было бы осветить. А сам биткойн был маргинальным явлением, ограниченным субкультурой программной инженерии, а не финансовым феноменом, пишет Forbes.

Тем более цена монеты колебалась от нескольких центов до нескольких десятков долларов. Первое "столкновение" криптовалюты с реальным миром происходило в 2010 году, когда человек заплатил за две пиццы 10 тысяч биткойнов. Уже в 2011 году на рынке зафиксировали первое, но далеко не последнее, ралли биткойна: в июне цена монеты достигла почти 30 долларов за штуку, а затем упала до 2 долларов.

В том же году происходило еще несколько важных событий для индустрии:

биткойн впервые достиг паритета с долларом США;

появилась первая альтернатива для биткойна – альткоины.

Годом позже Казначейство США выдало инструкцию о том, что "виртуальная валюта" не является законным платежным средством. Тогда как в 2013 году американские сенаторы провели первое в истории заседание по биткойну, а Виталик Бутерин сообщил о создании на сегодня второй по популярности криптовалюты в мире – эфириум. Этот год стал поворотным в истории биткойна и криптоиндустрии, поскольку тогда курс монеты пересек отметку в 1000 долларов и едва ли не впервые привлек значительное внимание массовой публики.

На тот момент было понятно, что обсуждение по сектору криптовалют набирает обороты и привлекает все больше внимания и со стороны различных регуляторов, которые уже не могли просто игнорировать эту сферу, и со стороны инвесторов, трейдеров и бизнесменов, которые увидели ряд новых и выгодных возможностей.

Как изменился сектор криптовалют за чуть более, чем за 10 лет

С 2012 – 2013 года можно начать отсчет для стремительного развития криптосектора. Кроме роста популярности и ценовых колебаний биткойна и эфириума, постепенно появляются новые цифровые активы: NFT, стейблекоины, мемкоины и тому подобное. Также развивается своеобразная инфраструктура в индустрии. Речь идет о появлении криптобирж, стартапов, первые попытки привлечения криптовалют в бизнесах.

Изменилось и отношение инвесторов и трейдеров к криптовалютам как классу активов. Шаг за шагом цифровые монеты завоевали свое право быть наравне с фиатными валютами (доллар, гривна, евро), акциями публичных компаний, драгоценными металлами и тому подобное. Это свидетельствовало, что рынок привлекал все больше денег.

Для понимания реальных масштабов роста, крипторынок завершил 2014 год с капитализацией на уровне 5,5 миллиарда долларов. Тогда как на сегодня рынок криптовалют оценивают в 2,5 триллиона долларов, согласно данным CoinGecko. При этом капитализация двух самых известных цифровых монет – BTC и ETH – составляет 1,3 триллиона долларов и больше чем 399 миллиардов долларов соответственно.

Кроме того, центробанки начинают работать над изучением и созданием цифровых национальных монет. По состоянию на май 2024 года уже 134 страны, которые составляют 98% мирового ВВП, работают в этом направлении. Три государства уже запустили в полной мере цифровые эквиваленты национальных валют: Багамы, Ямайка и Нигерия. Тогда как в Сальвадоре с 2021 года биткойн является официальным платежным средством. Это свидетельствует, что от скептицизма в отношении криптовалют государственные институты перешли к признанию.

Еще одним важным этапом укрепления позиций криптовалюты в глобальной финансовой системе стало решение об утверждении обменных фондов ETF для биткойна и эфириума (хотя для второго актива этот процесс еще продолжается). Прогнозируют, что благодаря этому в криптосектор удастся привлечь новых инвесторов. Борьба за одобрение от регуляторов США продолжалась более 10 лет.

Также в 2024 году 562 миллиона человек в мире владеют криптовалютами. Это 8,6% мирового населения. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 142 миллиона человек, свидетельствуют данные Triple-A.

Согласно этому же отчету Triple-A, Украина входит в топ 30 по количеству владельцев криптовалюты в мире. 10,2% населения владеют цифровыми монетами.

Как изменилось восприятие криповалюты в мире / Фото shutterstock

Как начать свой путь в криптомире

Процесс приобретения желаемой криптовалюты довольно прост. Для этого нужно выбрать надежную платформу, которая поможет сделать первые шаги в этой индустрии.

Для примера, криптобиржу WhiteBIT. Это один из самых безопасных и удобных вариантов для каждого, кто начинает интересоваться цифровыми активами.

Чтобы приобрести криптовалюту на криптобирже WhiteBIT, нужно сделать всего несколько шагов:

Регистрация и верификация на бирже;

Пополнить баланс;

Определяться с криптовалютой для приобретения. Криптобиржа WhiteBIT предлагает своим пользователям 270 активов и более 520 торговых пар;

Далее нужно перейти в категорию "Торговля" и выбрать "Обмен", что является одним из самых простых путей для приобретения крипты.

Выбрав желаемую монету и сумму перевода, на экране сразу высветится курс и количество монет, которую пользователь получит после завершения транзакции. Завершить процесс покупки нужно, нажав "Подтвердить".

Обо всех нюансах, которые нужно знать, чтобы успешно завершить вышеупомянутые процессы, читайте по ссылке

Стоит добавить, что один из приоритетов WhiteBIT – это безопасность. Криптобиржа активно инвестирует в усиление этого аспекта своей платформы, поскольку в ключевые цели криптобиржи входит как защита активов клиентов, так и постоянное развитие компании. Поэтому, выбирая WhiteBIT, можно идти в ногу со временем и открывать для себя новые возможности в криптомире, зная, что активы будут под надежной защитой.