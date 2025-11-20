После вражеских атак: в Укрэнерго назвали, где сейчас тяжелее всего со светом

Ситуация в энергосистеме Украины в целом сложная из-за массированных атак врага. Однако хуже всего ситуация со светом в прифронтовых регионах и приграничных областях.

Где худшая ситуация со светом?

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал.

По его словам ситуация тяжелая во всех регионах, которые ближайшие к врагу:

в Черниговской области;

Сумской области;

Днепропетровской области;

Харьковской области;

и Запорожской области.

Также, к сожалению, Одесская область, которая не является прифронтовой, но она довольно часто страдает от массированных дроновых атак по подстанциям операторов системы распределения,

– отметил Зайченко.

Важно! Глава Укрэнерго добавил, что сейчас именно этих в регионах больше всего работы для операторов систем распределения, чтобы обеспечить питание потребителей электроэнергией.

Какие объекты обстреляли россияне?

Россияне усилили свои атаки на украинскую энергосистему осенью. Одна из самых массированных атак состоялась 8 ноября, когда Россия выпустила по Украине более 450 беспилотников и 45 ракет.

Но на этом враг не останавливается. Только сегодня, 20 ноября, в Минэнерго сообщили о поражении энергообъектов в четырех областях:

Донецкой;

Черниговской;

Днепропетровской

и Харьковской.

В результате атаки были обесточены потребители.

Как следствие, есть обесточенные потребители, в частности – на Днепропетровщине. Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только позволила ситуация с безопасностью,

– добавили в Укрэнерго.

Заметьте! Также сегодня стало известно, что три украинские АЭС уменьшили мощность из-за российских атак, которые повредили высоковольтные линии электропередач. Речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской станциях.