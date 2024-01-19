Из-за чего украинцы рискуют потерять субсидию: объяснение Пенсионного фонда

19 января 2024, 14:15
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Источник:

ПФУ

Украинцам могут отменить субсидию даже несмотря на то, что ее уже назначили на отопительный сезон. Из-за чего ее можно потерять – читайте дальше.

Из-за чего могут отменить субсидию

Это может произойти, если нарушаются основные условия, по которым была предоставлена субсидия.

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К основным нарушениям относятся:

  • долг за жилищно-коммунальные услуги свыше 680 гривен в течение трех месяцев;
  • неправильно указанный размер доходов;
  • неправильно указанное место жительства;
  • большие расходы, указывающие на платежеспособность и отсутствие потребности в субсидии.

Если орган, предоставляющий субсидию, выявит нарушения, он может прекратить или уменьшить субсидию с даты возникновения таких нарушений.

Заметьте! Чтобы избежать потери своих выплат, следует подать заявление в ПФУ и указать изменения в своем имущественном состоянии в течение 30 дней. После этого комиссия проведет проверку информации в соответствии с вашим обращением.

Однако получателя субсидии обязательно сообщат об этом решении в письменной форме, предоставляя объяснения причин и процедуры обжалования.

О каких изменениях нужно сообщать ПФУ

В частности, необходимо сообщить о:

  • Смене места жительства и регистрации.
  • Получении дополнительного дохода.
  • Смене состава семьи.
  • Имущественных изменениях.
  • Получении наследства.
  • Покупке автомобиля.
  • Совершении валютных операций на сумму более 50 тысяч гривен.

Обратите внимание! Даже если подать заявление об изменениях в ПФУ, выплаты могут быть аннулированы. Это может произойти, если семья больше не соответствует критериям получения субсидий.

В то же время граждане, которым назначена жилищная субсидия и проживающие на оккупированной территории, или в зоне активных боевых действий, в период действия военного положения могут не сообщать о таких изменениях.

Может ли рассчитывать на субсидию арендатор

Право на получение субсидии в Украине имеют не только владельцы жилья, но и арендаторы, которые могут предоставить необходимые документы для получения выплат.

Также изменилось условие для ВПЛ – теперь для получения субсидий им не потребуется наличие договора аренды. Достаточно предоставить документы, что подтверждают их фактическое проживание по указанному адресу.

Как назначают жилищные субсидии

Субсидии назначают органы Пенсионного фонда Украины по определенным критериям, в частности, размеру дохода, количеству жильцов, площади жилья и так далее. Жилищную субсидию назначают украинцам, расходы которых на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи.

Автор: Катерина Добровольська