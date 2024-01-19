Из-за чего украинцы рискуют потерять субсидию: объяснение Пенсионного фонда

Украинцам могут отменить субсидию даже несмотря на то, что ее уже назначили на отопительный сезон. Из-за чего ее можно потерять – читайте дальше.

Из-за чего могут отменить субсидию

Это может произойти, если нарушаются основные условия, по которым была предоставлена субсидия.

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К основным нарушениям относятся:

долг за жилищно-коммунальные услуги свыше 680 гривен в течение трех месяцев;

неправильно указанный размер доходов;

неправильно указанное место жительства;

большие расходы, указывающие на платежеспособность и отсутствие потребности в субсидии.

Если орган, предоставляющий субсидию, выявит нарушения, он может прекратить или уменьшить субсидию с даты возникновения таких нарушений.

Чтобы избежать потери своих выплат, следует подать заявление в ПФУ и указать изменения в своем имущественном состоянии в течение 30 дней. После этого комиссия проведет проверку информации в соответствии с вашим обращением.

Однако получателя субсидии обязательно сообщат об этом решении в письменной форме, предоставляя объяснения причин и процедуры обжалования.

О каких изменениях нужно сообщать ПФУ

В частности, необходимо сообщить о:

Смене места жительства и регистрации.

Получении дополнительного дохода.

Смене состава семьи.

Имущественных изменениях.

Получении наследства.

Покупке автомобиля.

Совершении валютных операций на сумму более 50 тысяч гривен.

Даже если подать заявление об изменениях в ПФУ, выплаты могут быть аннулированы. Это может произойти, если семья больше не соответствует критериям получения субсидий.

В то же время граждане, которым назначена жилищная субсидия и проживающие на оккупированной территории, или в зоне активных боевых действий, в период действия военного положения могут не сообщать о таких изменениях.

Может ли рассчитывать на субсидию арендатор

Право на получение субсидии в Украине имеют не только владельцы жилья, но и арендаторы, которые могут предоставить необходимые документы для получения выплат.

Также изменилось условие для ВПЛ – теперь для получения субсидий им не потребуется наличие договора аренды. Достаточно предоставить документы, что подтверждают их фактическое проживание по указанному адресу.