Из-за чего украинцы рискуют потерять субсидию: объяснение Пенсионного фонда
Источник:ПФУ
Украинцам могут отменить субсидию даже несмотря на то, что ее уже назначили на отопительный сезон. Из-за чего ее можно потерять – читайте дальше.
Из-за чего могут отменить субсидию
Это может произойти, если нарушаются основные условия, по которым была предоставлена субсидия.
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К основным нарушениям относятся:
- долг за жилищно-коммунальные услуги свыше 680 гривен в течение трех месяцев;
- неправильно указанный размер доходов;
- неправильно указанное место жительства;
- большие расходы, указывающие на платежеспособность и отсутствие потребности в субсидии.
Если орган, предоставляющий субсидию, выявит нарушения, он может прекратить или уменьшить субсидию с даты возникновения таких нарушений.Заметьте! Чтобы избежать потери своих выплат, следует подать заявление в ПФУ и указать изменения в своем имущественном состоянии в течение 30 дней. После этого комиссия проведет проверку информации в соответствии с вашим обращением.
Однако получателя субсидии обязательно сообщат об этом решении в письменной форме, предоставляя объяснения причин и процедуры обжалования.
О каких изменениях нужно сообщать ПФУ
В частности, необходимо сообщить о:
- Смене места жительства и регистрации.
- Получении дополнительного дохода.
- Смене состава семьи.
- Имущественных изменениях.
- Получении наследства.
- Покупке автомобиля.
- Совершении валютных операций на сумму более 50 тысяч гривен.
В то же время граждане, которым назначена жилищная субсидия и проживающие на оккупированной территории, или в зоне активных боевых действий, в период действия военного положения могут не сообщать о таких изменениях.
Может ли рассчитывать на субсидию арендатор
Право на получение субсидии в Украине имеют не только владельцы жилья, но и арендаторы, которые могут предоставить необходимые документы для получения выплат.
Также изменилось условие для ВПЛ – теперь для получения субсидий им не потребуется наличие договора аренды. Достаточно предоставить документы, что подтверждают их фактическое проживание по указанному адресу.