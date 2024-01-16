Также Денис Шмигаль сообщил, что на этот год в госбюджете на жилищно-коммунальные субсидии заложены – 50 миллиардов гривен для 3 миллионов украинских семей. Следовательно, это на 25% больше, чем в прошлом году.

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В то же время процедура получения субсидий максимально упрощена : заявитель должен предоставить только минимальный объем информации, а остальные данные - собирает ПФУ.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Ведь субсидии не только помогают конкретным семьям, но повышают уровень оплат за коммунальные услуги. А это означает большую устойчивость украинской критической инфраструктуры и возможность обеспечивать свет и тепло в каждом доме.

Что известно об отопительном сезоне 2023-2024

По словам Премьер-министра, отопительный сезон 2023-2024 годов Украина проходит за счет газа собственной добычи в плановом режиме.

Заметьте! На сегодня в газохранилищах есть около 11,3 миллиарда кубометров газа.

Все это – благодаря преждевременным масштабным ремонтам, накоплению энергоресурсов, защите объектов критической инфраструктуры. Как отметил Премьер-министр, в энергетике было восстановлено 2,2 Гигавата мощности теплогенерации и гидрогенерации после прошлогодних массовых русских атак

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Это заслуга наших энергетиков, наших газовщиков, работников теплокоммунэнерго и, конечно, наших героических сил ПВО. Благодарю всех за отличную работу

Сейчас производимой в Украине электроэнергии – хватает для покрытия внутренних потребностей. Кроме того, благодаря росту экспортно-импортных возможностей, Украина может импортировать большие объемы электроэнергии от западных соседей и привлекать при необходимости аварийную помощь.