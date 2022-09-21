Подготовка к отопительному сезону: что стоит приобрести этой зимой

В скором времени в Украине начнется отопительный сезон, который может стать одним из самых трудных за всю историю независимости. Поэтому, как никогда, важно запастись вещами, которые помогут справиться с перебоями электроэнергии.

Купите туристическую горелку

Туристическая газовая или спиртовая горелка точно пригодится во время отопительного сезона, особенно, если будут перебои с электроэнергией. Его можно использовать для кипячения воды и для приготовления пищи. Также паяльники могут работать на газе, бензине, сухом спирте и топливе (парафине, опилках). Более того, можно встретить и мультитопливную туристическую горелку.

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Какой расход топлива

Заметим, что газовые горелки стоят дешевле и у них гораздо меньший расход топлива. Так, у горелки, работающей на бензине и керосине, расход топлива составляет 330 граммов в час, а у газовой – расход 100 граммов в час.

Установите генератор

Для жителей частных домов установка генератора точно не будет лишней. Сегодня на рынке представлены четыре основных типа генераторов, отличающихся потребляемым топливом:

дизельные,

бензиновые,

газовые,

комбинированные.

Также можно найти и инверторный генератор, превращающий переменный ток в постоянный, при этом выработку и подачу электричества контролирует микропроцессор. Он представляет собой небольшой и компактный прибор, который работает довольно тихо. Однако данная линейка генераторов очень чувствительна к малейшим перепадам напряжения.

Классификация генераторов по мощности:

До 3 киловатт – позволит запустить 1 – 2 экономичных бытовых устройства, таких как холодильник, ноутбук или насос для закачки воды – подойдет для похода, небольшого частного дома или экстренных случаев.

До 5 киловатт – поможет запустить практически любую бытовую технику.

До 7 киловатт – обеспечит электроэнергией весь дом, имеет большой объем бака, но занимает много места.

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Газовый обогреватель

Если отопление исчезнет, например, в случае аварии, можно использовать газовый обогреватель в качестве альтернативного источника отопления в доме. Он будет представлять собой автономную нецентрализованную отопительную систему, которая особенно идеально подойдет для частных домов.

Приборы на солнечных батареях

Фонарик

Газовые баллоны в домах выше двух этажей запрещены государственными нормами.

В случае отключения электроэнергии как никогда пригодится фонарик на солнечных батареях, особенно в случае длительного отключения. Он может быть кемпинговый, лобовой или универсальный ручной.

Зарядное устройство

Кроме фонарей также стоит запастись свечами и керосиновыми лампами.

При длительном отключении электричества современный человек растеряется, ведь как минимум не будет знать, как и где зарядить мобильный телефон. В таком случае, в рамках подготовки к этой зиме стоит приобрести зарядное устройство на солнечной батарее.

Благодаря ему можно зарядить не только телефон, но и радио, электронные часы, небольшую лампу и другие предметы. Также лишним не будет держать в доме несколько постоянно заряженных павербанков.