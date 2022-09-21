Підготовка до опалювального сезону: що варто придбати цієї зими

Незабаром в Україні розпочнеться опалювальний сезон, котрий може стати одним з найважчих за всю історію незалежності. Тож цьогоріч, як ніколи, важливо запастись речами, які допоможуть справитись з перебоями електроенергії.

Придбайте туристичний пальник

Туристичний газовий або спиртовий пальник точно стане в пригоді під час опалювального сезону, особливо, якщо будуть перебої з електроенергією. Адже його можна використовувати для кип'ятіння води та для приготування їжі. Також паяльники можуть працювати на газу, бензині, сухому спирті та паливі (парафіні, тирсі). Ба більше, можна зустріти й мультипаливний туристичний пальник.

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Який розхід пального

Зауважимо, що газові пальники коштують дешевше й у них набагато менша витрата палива. Так, у пальника, що працює на бензині та гасі, витрата палива становить 330 грамів на годину, а у газової – витрата 100 грамів на годину.

Встановіть генератор

Для жителів приватних будинків встановлення генератора точно не буде лишнім. Сьогодні на ринку представлені чотири основні типи генераторів, які відрізняються споживаним паливом:

дизельні,

бензинові,

газові,

комбіновані.

Також можна знайти й інверторний генератор, який перетворює змінний струм на постійний, при цьому вироблення та подачу електрики контролює мікропроцесор. Він являє собою невеликий та малогабаритний прилад, який працює досить тихо. Однак дана лінійка генераторів дуже чутлива до найменших перепадів напруги.

Класифікація генераторів за потужністю:

До 3 кіловатів – дозволить запустити 1 – 2 економічні побутові пристрої, такі як холодильник, ноутбук або насос для накачування води – підійде для походу, невеликого приватного будинку або екстрених випадків.

До 5 кіловатів – допоможе запустити практично будь-яку побутову техніку.

До 7 кіловатів – забезпечить електроенергією весь будинок, має великий обсяг бака, але займає багато місця.

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Газовий обігрівач

Якщо зникне опалення, наприклад, у разі аварії, можна використати газовий обігрівач, як альтернативне джерело опалення в оселі. Він являтиме собою автономну нецентралізовану систему опалення, яка особливо ідеально підійде для приватних будинків.

Прилади на сонячних батареях

Ліхтарик

Газові балони у будинках вище двох поверхів заборонені державними будівельними нормами.

У разі відключення електроенергії як ніколи у пригоді стане ліхтарик на сонячних батареях, особливо, у разі тривалого відключення. Він може бути кемпінговий, лобовий або універсальний ручний.

Зарядний пристрій

Крім ліхтарів також варто запастися свічками та гасовими лампами.

При тривалому відключенні електрики сучасна людина розгубиться, адже, як мінімум, не знатиме, як і де зарядити мобільний телефон. У такому разі, в рамках підготовки до цієї зими, варто придбати зарядний пристрій на сонячній батареї.

Завдяки ньому можна зарядити не тільки телефон, а й радіо, електронний годинник, невелику лампу та інші предмети. Також зайвим не буде тримати в оселі декілька постійно заряджених павербанків.