Консультант з питань фінансування енергоефективних заходів Микола Ільїнов розповів, як можна утеплити домівку, швидко відремонтувати пошкодження та не допустити вогкості в оселі.

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Що робити, якщо зникло опалення

Злийте воду з систем опалення

Перш за все, у разі, якщо в помешканні зникло централізоване опалення, варто переконатись, що у системі немає води. Це стосується не лише багатоповерхівок, але й приватних будинків. Річ у тім, що у разі морозів вода замерзне і труби можуть луснути.

Це також стосується й тих будинків, які знаходяться на тимчасово окупованій території, або на підконтрольній Україні, де відомо, що опалення не буде. Експерт радить зробити це в найближчій перспективі, до перших морозів.

Перевірте димові канали

До настання холодів слід також перевірити димові канали, аби помешкання могло провітрюватись. Якщо ж ви у разі перевірки зрозуміли, що протягу немає, або він слабкий, експерт радить запросити фахівців. У разі, якщо їх немає, то спробуйте почистити їх самотужки. Якщо склалась ситуація, коли ви не можете самотужки усунути проблему – не забувайте про короткі провітрювання декілька разів на день.

У разі поганого протягу у димоходах та вентиляції, у квартирі буде підвищена волога, через що температура повітря здаватиметься значно холоднішою / Фото – Івано-Франківськ газ

Слідкуйте за рівнем вологи

У будинку без опалення дивани, ліжка, килими та інші речі, зроблені з тканини, будуть поглинати вологу. Класти на підлогу килим або матраци варто тільки тоді, якщо ви зможете хоча б раз на тиждень за сонячної погоди виносити їх надвір просихати.

Зверніть вагу! Якщо у домівці буде хоча б температура +10 або +12 та буде сухо, то перезимувати можливо, вважає Ільїнов. А от у разі підвищеної вологи у приміщенні, буде здаватися, що в оселі холодніше.

Як утеплити оселю

Подбайте про вікна

Чим закрити краще вікна. Найкращий варант на зиму – закривати їх аркушами ДВП, ДСП чи OСП. Ще один гарний варіант – екструдований пінополістирол товщиною не менше 3 сантиметрів. Якщо немає змоги придбати спеціальні утеплювачі, можна скористатись ковдрами й забити ними вікна. Це допоможе утримати тепло в оселі вночі.

Найкращий варант на зиму – закривати їх аркушами ДВП, ДСП чи OСП. Ще один гарний варіант – екструдований пінополістирол товщиною не менше 3 сантиметрів. Якщо немає змоги придбати спеціальні утеплювачі, можна скористатись ковдрами й забити ними вікна. Це допоможе утримати тепло в оселі вночі. Чи варто провітрювати. Експерт наголошує, що у сонячну погоду вікна треба відкривати, бо у квартирі чи будинку накопичується волога. Якщо не провітрювати оселю, вологість буде посилювати відчуття холоду.

Експерт наголошує, що у сонячну погоду вікна треба відкривати, бо у квартирі чи будинку накопичується волога. Якщо не провітрювати оселю, вологість буде посилювати відчуття холоду. Що робити з дерев'яними вікнами. Дерев’яні вікна слід підготувати до зими поролоновими або гумовими ущільнювачами. Також можна взяти стару постільну білизну, розрізати на шматки 5 сантиметрів, намилити та наклеїти по периметру вікна. Коли вона висихає, то добре тримає холод, а весною її легко зняти.

Добре утеплені вікна допоможуть зберегти тепло в осені / Фото – Pexels

Утепліть двері

Експерт пояснює, що маючи тільки одні металеві двері, буде втрачатись дуже багато тепла. Тож радить за можливості змінити декоративне зовнішнє покриття та покласти всередину мінеральну вату.

Утеплити оселю можуть допомогти ще одні двері, навіть дерев’яні. Прошарок повітря між дверима зможе втримати тепло у квартирі. Також між дверима та коробкою можна додати гумові або поролонові ущільнювачі, закривши щілини.

Придбайте грілки та генератор

Звичайно, експерт радить не нехтувати всім відомими способами, щоб зігріти взимку себе та свою родину. Мовиться про грілки, зокрема гумові, котрі можна наповнити теплою водою. Адже воду можна нагріти, наприклад, на багатті, а грілку покласти потім у ліжко чи спальний мішок. Такий спосіб допоможе зігрітись навіть у разі, якщо зникне електроенергія.

Якщо фінанси дозволяють, то можна ще придбати дизельний генератор. Від нього можна зарядити телефон, нагріти чайник та навіть увімкнути невеликий обігрівач.

Ну і звісно підготувати теплий одяг з натуральних тканин, антибактеріальну термобілизну для холодних умов. Передбачте хоча б два різні набори одягу для вулиці та сну, щоб вдень ви могли сушити нічний одяг, а вночі — вуличний.

Водяна грілка та теплий одяг можуть зігріти у разі низької температури в оселі / Українська енергетика

Що робити, якщо будинок зазнав руйнувань

Українцям, які залишились на окупованих територіях, або знаходяться у зоні бойових дій, варто підготуватись й до руйнувань будинку. Наприклад, від вибухів можуть постраждати не лише вікна, але й стіни. Також можливі пошкодження даху.

Пошкодження стін та даху

Аби бути готовим до можливого руйнування стіни, експерт радить придбати монтажну будівельну піну. Він пояснює, що це швидкий спосіб залатати діру. Середнього балону піни вистачити на 80 – 100 дірок в залежності від розміру. Піною можна навіть латати отвори у стінах від осколків снарядів.

Підготуйте заздалегідь товсту і щільну плівку, якою можна закрити дах у разі влучання снаряда. Найкращим у цьому випадку буде брезент, який захищатиме від дощу та вітру. Це може бути, наприклад, зовнішня реклама, яка вже не потрібна власнику.