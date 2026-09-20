Вместо полной пенсии – всего 25 %: почему украинцам сокращают выплаты

Иногда вместо ожидаемых нескольких тысяч гривен на банковскую карту поступает значительно меньшая сумма, и это вовсе не технический сбой. У государства есть четкие правила, согласно которым часть выплат перенаправляется на другие нужды.

Почему у пенсионеров заберут 75 % пенсии?

Если пенсионер постоянно проживает в государственном учреждении и находится на полном обеспечении, ему выплачивают только 25% от назначенной пенсии. Остальные средства по закону направляются в учреждение, где человек содержится, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Например, из назначенных 8 000 гривен на руки человек получит лишь 2 000 гривен. Однако закон предусматривает исключения для тех, чья пенсия превышает стоимость содержания в интернате или пансионате.

В таком случае пенсионеру доплачивают разницу между его выплатой и реальными расходами учреждения, но эта сумма никогда не может быть меньше гарантированных 25%.

Важно! При пересчете обязательно учитывается официальная справка о стоимости содержания.

Что происходит, если у пенсионера есть семья

Правила существенно меняются, если на иждивении пожилого человека находятся нетрудоспособные члены семьи. Тогда сам пенсионер продолжает получать свои 25%, а еще до 50% от общей суммы пенсии начисляют его родственникам.

Если таких иждивенцев двое или более, эту половину выплат делят между ними поровну. Сокращение выплат не касается граждан, которые:

имеют особые заслуги перед Украиной – они получают свои деньги в полном объеме;

также 100% пенсии в связи с потерей кормильца выплачивают детям-сиротам, находящимся на государственном обеспечении;

другим детям в таких учреждениях перечисляют 50%, а остальную часть могут передавать учреждению.

Кроме того, если пенсионер временно уезжает в отпуск или ложится в больницу, за этот период ему возвращают полный размер выплат.

Куда именно уходят остальные пенсионные средства

Деньги, которые не выплачиваются на руки, не исчезают в воздухе. По личному заявлению пенсионера остаток перечисляется на счет учреждения, где он проживает. В ПФУ подчеркивают, что эти средства должны идти исключительно на улучшение условий проживания людей в таких учреждениях.

Однако стоит помнить, что иногда Пенсионный фонд может потребовать вернуть часть выплаченных средств. Это происходит, если человек скрыл важные изменения в своем статусе (например, трудоустройство) или предоставил недостоверные данные, тогда как ошибка самого ПФУ не обязывает пенсионера возмещать переплату.