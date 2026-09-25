Пенсия для людей с II группой инвалидности в октябре: вырастут ли выплаты

Пенсии лиц с инвалидностью рассчитываются с учетом нескольких факторов. В частности, возраста человека и продолжительности трудового стажа. Также важную роль играют обстоятельства, приведшие к инвалидности.

От чего зависит пенсия при II группе инвалидности

С 1 октября повышение выплат по инвалидности не запланировано. Сумма пенсии будет зависеть от индивидуальных данных каждого пенсионера. По общему правилу, пенсия по инвалидности для людей с II группой составляет 90% пенсии по возрасту.

Размер пенсионной выплаты определяется с учетом страхового стажа и заработка. При этом к стажу, который учитывается при расчете пенсии по возрасту, зачисляется и период с момента установления инвалидности до достижения 60 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Важно! На размер пенсии граждан с II группой влияет и то, трудоустроено ли лицо.

Почему пенсии у людей с II группой инвалидности разные

Группа инвалидности сама по себе не определяет конкретную сумму выплаты. Пенсию каждому человеку рассчитывают индивидуально.

На ее размер влияют страховой стаж и заработок, который учитывается при расчете. Также важна причина установления инвалидности, поскольку для отдельных категорий предусмотрены дополнительные гарантии.

Например, отдельные правила действуют для людей, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой:

С 1 марта 2026 года минимальная пенсионная выплата для людей с II группой инвалидности, связанной с Чернобыльской катастрофой, составляет 8 838,60 гривны.

Для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с инвалидностью II группы минимальная гарантированная выплата составляет 16 522,84 гривны.

К слову, для назначения пенсии по инвалидности существует ряд требований. В частности, при наличии только медицинских справок человеку могут отказать в начислении средств. Ключевым условием является наличие страхового стажа на момент обращения.