Украинцы, которые получили инвалидность II группы вследствие тяжелых заболеваний или травму, имеют право на назначение пенсии от государства. Ее размер зависит от возрастных пенсионных выплат.

Кто имеет право на пенсию по инвалидности II группы?

Пенсия по инвалидности II группы назначается при наличии страхового стажа в соответствии с 32 статьей закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Чтобы получить пенсию по инвалидности II группы, человек должен иметь от 1 до 14 лет страхового стажа. Его размер зависит от возраста, в котором назначают пенсионные выплаты.

Зависит размер пенсии по инвалидности от пенсии по возрасту:

для лиц ІІ группы – 90% от пенсии по возрасту.

В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого высчитывают размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– отмечают в ПФУ.

На сегодня установлены минимальные пенсии для людей с инвалидностью II группы в таком размере:

для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривен.

Отдельно регулируется назначение пенсий по инвалидности военнослужащим – законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", отмечают в ПФУ.

По этому закону, пенсий назначаются в зависимости от причины получения инвалидности:

размер пенсии для военных с инвалидностью II группы вследствие войны составляет 80% от денежного обеспечения;

для военных с инвалидностью II группы, полученной не вследствие службы, размер выплат составляет 60% от денежного обеспечения.

Важно! Пенсию по инвалидности назначают со дня установления инвалидности, если человек подал заявление не позднее трех месяцев. Если этот срок лицо пропустило, то выплаты ему назначат со дня обращения за ними.

Пенсии по инвалидности: что еще надо знать?