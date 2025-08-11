Размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально. Однако можно сделать предварительные расчеты, чтобы узнать приблизительный размер выплат на будущее.

Какие условия выхода на пенсию в Украине?

Минимальный возраст для выхода на отдых – 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В 2025 году условия для выхода на пенсию следующие:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Как посчитать пенсию по формуле ПФУ?

Размер пенсии зависит от приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

При наличии права на назначение пенсии по возрасту ее размер определяется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и рассчитывают по следующей формуле: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа, применяемый для исчисления размера пенсии определяется по формуле: Коэффициент страхового стажа = количество лет стажа × 0,1.

Например, украинец достиг 60 лет и имеет 33 года стажа. Его зарплата – 20 000 гривен. Согласно формуле ПФУ, он сможет получать около 6 600 гривен пенсии (20 000 × 0,33).