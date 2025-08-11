Як правильно вирахувати розмір пенсії: формула від ПФУ
- Щоб вийти на пенсію в Україні потрібно досягти 60 років, з різними вимогами до страхового стажу залежно від віку.
- Пенсія розраховується за формулою: пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу, де коефіцієнт визначається як кількість років стажу × 0,1.
Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально. Проте можна зробити попередні розрахунки, аби дізнатися приблизний розмір виплат на майбутнє.
Які умови виходу на пенсію в Україні?
Мінімальний вік для виходу на відпочинок – 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
У 2025 році умови для виходу на пенсію такі:
- 60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;
- 63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;
- 65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.
Як порахувати пенсію за формулою ПФУ?
Розмір пенсії залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.
За наявності права на призначення пенсії за віком її розмір визначається відповідно Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" і вираховують за такою формулою: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.
Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії визначається за формулою: Коефіцієнт страхового стажу = кількість років стажу × 0,1.
Наприклад, українець досягнув 60 років та має 33 роки стажу. Його зарплата – 20 000 гривень. Згідно з формулою ПФУ, він зможе отримувати близько 6 600 гривень пенсії (20 000 × 0,33).