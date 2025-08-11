Через яку помилку можуть не надати пенсію за віком?

За рішенням Пенсійного фонду одній із харків'янок відмовили у пенсії, бо у даті народженні, що зазначена у трудовій книжці, була помилка, передає 24 Канал з посиланням На пенсії.

Річ у тім, що помилка була допущена у трудовій ще у 1980 році, а виправити ситуацію змогли лише через суд.

У рішенні Зміївського районного суду Харківської області було зазначено, що ще у 1980 році жінку було прийнято на посаду товарознавця в Заготконтроку П'ятихатського РПС.

Однак під час оформлення на роботу в даті її народження припустилися помилки – була вказана дата 9 квітня 1962 року замість реальної.

Але коли у травні 2025 року, тобто через 45 років, жінка звернулася до територіального відділення Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за віком, то виявилося, що періоди роботи з трудової книжки не зарахувалися до страхового стажу через цю невідповідність.

Жінка подала до суду, а там було встановлено, що зазначена дата народження є технічною помилкою, а документ насправді дійсний й належить їй. Тим самим, жінка повернула можливість отримувати пенсію за віком.