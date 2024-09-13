Спрощення призначення пенсії
У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що зараз помилки в оформленні заяв, зокрема невідповідність затвердженій формі, можуть стати причиною відмови у призначенні пенсії або затримки її виплат.
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Основна мета цього законопроєкту – зробити так, щоб люди не отримували відмову в призначенні або перерахунку пенсії через неправильну форму заяви.
Таким чином, основний акцент законопроєкту робиться на сутнісному змісті заяви, а не на її формальних аспектах, що дозволить уникнути відмов з незначних бюрократичних причин,
– зазначає автор законопроєкту.
Пропонований законопроєкт має на меті розвʼязати цю проблему, надаючи пріоритет змісту заяви, а не її формі. Це дозволить:
- Спрощувати подання заяв для призначення або перерахунку пенсій;
- Гарантувати, що громадяни отримуватимуть пенсійні виплати без затримок через формальні помилки;
- Підвищити рівень правового захисту та довіри до пенсійної системи України;
- Забезпечити стабільність пенсійних виплат і ефективність роботи державних органів соціального захисту.