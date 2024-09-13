Упрощение назначения пенсии

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас ошибки в оформлении заявлений, в частности несоответствие утвержденной форме, могут стать причиной отказа в назначении пенсии или задержки ее выплат.

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Основная цель этого законопроекта – сделать так, чтобы люди не получали отказ в назначении или перерасчете пенсии из-за неправильной формы заявления.

Таким образом, основной акцент законопроекта делается на сущностном содержании заявления, а не на его формальных аспектах, что позволит избежать отказов по незначительным бюрократическим причинам,

– отмечает автор законопроекта.

Предлагаемый законопроект имеет целью решить эту проблему, предоставляя приоритет содержанию заявления, а не его форме. Это позволит: