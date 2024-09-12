Почему пенсия может быть уменьшена
Поскольку сейчас расчеты происходят автоматически, специалист должен только вносить индивидуальные данные в готовую формулу. Таким образом высчитывается пенсия.
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Напомним! Пенсия по возрасту рассчитывается как коэффициент заработной платы, умноженный на коэффициент страхового стажа
Чаще всего ошибка в сумме пенсии возникает из-за неправильного коэффициента зарплаты.
Обратите внимание! Зарплатный коэффициент рассчитывается как разница месячного дохода человека и средней заработной платы, которая в течение этого времени была в Украине. Далее выводится среднее значение за все месяцы работы лица.
Особенности расчета этого значения изменились так:
- если пенсия оформлялась до 2004 года, тогда могла происходить выдача справок о размере зарплаты с почасовой разбивкой;
- после 2004 года зарплатный коэффициент рассчитывается иначе – за каждый месяц работы.