Почему пенсия может быть уменьшена

Поскольку сейчас расчеты происходят автоматически, специалист должен только вносить индивидуальные данные в готовую формулу. Таким образом высчитывается пенсия.

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Напомним! Пенсия по возрасту рассчитывается как коэффициент заработной платы, умноженный на коэффициент страхового стажа

Чаще всего ошибка в сумме пенсии возникает из-за неправильного коэффициента зарплаты.

Обратите внимание! Зарплатный коэффициент рассчитывается как разница месячного дохода человека и средней заработной платы, которая в течение этого времени была в Украине. Далее выводится среднее значение за все месяцы работы лица.

Особенности расчета этого значения изменились так: