Чому пенсія може бути зменшена

Оскільки зараз розрахунки відбуваються автоматично, спеціаліст має лише вносити індивідуальні дані у готову формулу. Таким чином вираховується пенсія.

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Нагадаємо! Пенсія за віком розраховується як коефіцієнт заробітної плати, помножений на коефіцієнт страхового стажу

Найчастіше помилка у сумі пенсії виникає через неправильний коефіцієнт зарплати.

Зверніть увагу! Зарплатний коефіцієнт розраховується як різниця місячного доходу людини та середньої заробітної плати, яка протягом цього часу була в Україні. Далі виводиться середнє значення за всі місяці роботи особи.

Особливості розрахунку цього значення змінились так: